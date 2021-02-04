«Витязь» «Спартаку» не товарищ

Приближается окончание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершится 27 февраля. На данный момент официально в play-off вышли 10 из 16 команд, а по сути, определились практически 15 участников предстоящего Кубка Гагарина. В Восточной конференции по большому счету уже все ясно, а в Западной последнюю путевку, очевидно, разыграют между собой столичный «Спартак» и подмосковный «Витязь».

Все меньше интриги остается в текущем регулярном чемпионате КХЛ, а в борьбе за места в play-off ее уже почти нет. На Западе довольно быстро отвалились рижское «Динамо» и «Сочи», а на Востоке досрочно сложили клюшки «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимик». Вот-вот последние, фактически ничтожные шансы на участие в Кубке Гагарина утратят «Амур» и «Сибирь», так что в Восточной конференции кубковая восьмерка практически сформировалась. Можно не сомневаться, что оставшиеся две вакансии здесь займут «Автомобилист» и «Барыс». Ведь очень трудно представить, что, например, казахстанский клуб, находящийся на восьмой строчке, способен разбазарить на дистанции в восемь матчей 12-очковый гандикап, который имеет по отношению к той же «Сибири», а «Амур» он опережает и вовсе на 16 баллов. Даже если в пятницу новосибирцы одолеют «Барыс» в очном противостоянии, это особо ничего не изменит. Чтобы зацепиться за play-off, им еще надо будет выиграть все шесть заключительных встреч.

Причем конкурент в своих матчах должен каким-то немыслимым образом вообще перестать брать очки. Понятно, что это фантастический сценарий.

Кстати, окончательно «Сибирь» утопил тот же «Амур», недавно победивший ее два раза подряд у себя в Хабаровске. Впрочем, очень важные очки она отдала в январе «Нефтехимику», «Куньлуню», «Сочи», и их в итоге сейчас остро не хватает команде, которая в прошлом сезоне уверенно финишировала в конференции пятой и пробилась во второй раунд Кубка Гагарина. Удивительно, но фактически тем же составом новосибирцы завалили нынешний чемпионат, притом что ярко выраженных проблем, в том числе связанных с пандемией коронавируса, у них не было.

Разве что в условиях ограничений на посещение матчей «Сибирь» недополучила поддержки от своих болельщиков, которые считаются едва ли не самыми горячими в КХЛ.

На Западе формально свободна еще половина мест в play-off, однако «Йокерит», минское «Динамо» и «Северсталь» не дают поводов сомневаться в том, что они попадут в кубковую восьмерку. Скорее всего, лишним окажется кто-то в паре «Спартак»—«Витязь». Москвичи, одержав победу в ключевом матче с «Куньлунем», оторвались от подмосковного клуба на два очка и заняли пограничную восьмую позицию в конференции. Но, разумеется, в их споре еще ничего не ясно. Обеим командам предстоит провести по восемь игр, и не исключено, что все решится в их личной встрече под занавес регулярного чемпионата. Хотя, если оценивать календарь на финише, у «Спартака» он вроде бы полегче. В частности, «регулярку» красно-белые будут заканчивать домашними матчами с «Сочи», «Сибирью» и «Витязем». А конкурента ждет тяжелое турне с двумя спаренными играми в Хельсинки с «Йокеритом» и визитом к СКА в Санкт-Петербург. Да и перед этим придется побиться с ЦСКА и «Металлургом».

Что касается других актуальных вопросов регулярного чемпионата, то и здесь наступает ясность. Уже практически известны победители конференций: Западную наверняка выиграет ЦСКА, а Восточную — «Ак Барс». При этом к победе в Кубке Континента ближе казанский клуб. Он набрал 84 очка в 53 матчах, а армейцы — 79 в 52.

Несмотря на то что разница невелика, тем более при одной игре у москвичей в запасе, им будет сложно обогнать соперника.

Конечно, было бы очень интересно, если бы сильнейшие клубы «регулярки» разыграли между собой первенство в последнем матче чемпионата, который состоится в Казани 27 февраля. Но, скорее всего, на этот раз «Ак Барс» своего не упустит и впервые в истории станет регулярным чемпионом КХЛ. В последнее время он выглядит более стабильно, тогда как ЦСКА переживает определенный спад, что выразилось в поражениях от «Локомотива», «Йокерита» и московского «Динамо», а также в натужных домашних победах над аутсайдерами вроде рижского «Динамо» или «Амура». Правда, у «Ак Барса» впереди два матча с «Металлургом», выдавшим серию из восьми побед, и «зеленое» дерби с «Салаватом Юлаевым» в Уфе, поэтому казанцам еще нужно поднапрячься.

Между тем второе место на Западе почти гарантировал себе СКА, возглавляющий дивизион Боброва с солидным отрывом от «Йокерита». Финский клуб провел на три матча меньше, однако вряд ли он сумеет совершить невообразимый финишный спурт и опередить петербуржцев. Более того, весьма вероятно, что ему не удастся затесаться даже в первую четверку, где достаточно прочно обосновались московское «Динамо» и «Локомотив». На Востоке за выгодную вторую позицию сражаются «Авангард» и «Салават Юлаев». Небольшое преимущество по набранным и потерянным очкам на стороне омского клуба. В его активе 73 балла в 53 матчах, у уфимцев — 71 в 54. Но тут еще возможны варианты, учитывая, что 25 февраля команды встретятся друг с другом в Балашихе.

Александр Ильин