Сто и требовалось доказать

Московская управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» не смогла доказать в суде законность перевода в категорию земель населенных пунктов более ста гектаров в районе Толстого мыса города-курорта Геленджика. Ранее прокуратура Краснодарского края обязала губернатора Вениамина Кондратьева отменить распоряжение об изменении статуса территории, подписанное в 2007 году его предшественником Александром Ткачевым. Кадастровая стоимость спорных участков земли превышает 7,1 млрд руб.
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15-й ААС, Ростов-на-Дону) отказал ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (Москва) в иске и подтвердил законность решения Арбитражного суда Краснодарского края в споре о статусе двадцати участков общей площадью 101 га в районе Толстого мыса города-курорта Геленджика, сообщает сайт 15-го ААС. Управляющая компания просила суд признать недействительным представление прокуратуры Краснодарского края от 27 ноября 2019 года, в соответствии с которым губернатору Вениамину Кондратьеву было предписано устранить нарушения законодательства в сфере землепользования и отменить распоряжение его предшественника Александра Ткачева.
Собственниками участков являются ПИФ «Эверест Ресурс» (под управлением УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент») и ООО «Царская охота». По данным публичной кадастровой карты, суммарная кадастровая стоимость спорных участков превышает 7,1 млрд руб.
В 2019 году заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть поручил краевой прокуратуре провести проверку исполнения земельного законодательства в городе-курорте Геленджике.
В частности, во второй зоне охраны курортов не допускается возведение жилья без централизованного водоснабжения, а система водоснабжения Геленджика работает на пределе мощности, что не позволяет подключать новых абонентов, говорится в материалах прокурорской проверки. Прокуратура указала администрации края на незаконность изменения категории участков, в связи с чем Вениамин Кондратьев в январе 2020 года отменил постановление 2007 года. После этого УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» обратилась в суд за отменой прокурорского представления, заявив, что документ влечет негативные последствия в виде ограничения пользования собственным имуществом и создает препятствия для предпринимательской деятельности. Однако суд, изучив доводы сторон, признал, что представление прокуратуры является индивидуально-определенным актом, адресованным губернатору Краснодарского края, не порождает для ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» никаких последствий и не препятствует предпринимательской деятельности.
В ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» на запрос “Ъ-Юг” о намерении дельнейшего обжалования решений суда не ответили.
«Представление прокурора, которым оспаривалось распоряжение губернатора 2007 года, вынесено на законных основаниях, потому что тогда глава края нарушил регламентированную процедуру согласования вида разрешенного использования и категорий земель, – отметил руководитель направления “Коммерческие споры” фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Василий Малинин. – Изменение категории и вида разрешенного использования земель – сложный вопрос, необходим длинный и трудоемкий этап согласования».
Между тем инвесторы ни разу не делали публичных заявлений о планах использования земли на Толстом мысе. На публичной кадастровой карте Росреестра спорные участки указаны как свободная от застройки территория. По предположению адвоката Михаила Беньяша, который участвовал в нескольких аналогичных спорах в городе-курорте, территория на Толстом мысе попала в поле зрения прокуратуры, так как она может понадобиться для строительства новых объектов водоснабжения (недалеко расположены городские очистные сооружения, требующие расширения). В такой ситуации цена выкупа земель сельхозназначения окажется гораздо ниже, чем предназначенных под застройку участков.