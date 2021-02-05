Сто и требовалось доказать Суд признал незаконным включение более 100 га на Толстом мысу в городскую черту Геленджика

Московская управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» не смогла доказать в суде законность перевода в категорию земель населенных пунктов более ста гектаров в районе Толстого мыса города-курорта Геленджика. Ранее прокуратура Краснодарского края обязала губернатора Вениамина Кондратьева отменить распоряжение об изменении статуса территории, подписанное в 2007 году его предшественником Александром Ткачевым. Кадастровая стоимость спорных участков земли превышает 7,1 млрд руб.



Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15-й ААС, Ростов-на-Дону) отказал ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (Москва) в иске и подтвердил законность решения Арбитражного суда Краснодарского края в споре о статусе двадцати участков общей площадью 101 га в районе Толстого мыса города-курорта Геленджика, сообщает сайт 15-го ААС. Управляющая компания просила суд признать недействительным представление прокуратуры Краснодарского края от 27 ноября 2019 года, в соответствии с которым губернатору Вениамину Кондратьеву было предписано устранить нарушения законодательства в сфере землепользования и отменить распоряжение его предшественника Александра Ткачева.

Распоряжением губернатора Ткачева от 3 сентября 2007 года участки сельхозназначения в районе Толстого мыса, примыкающие к жилой застройке и ранее занятые виноградниками агрофирмы «Геленджик», были включены в границу населенного пункта. Участки получили следующие виды разрешенного использования: «среднеэтажная жилая застройка», «индивидуальная жилая застройка», «объект дошкольного и среднего образования», а также «территория общего пользования».

Собственниками участков являются ПИФ «Эверест Ресурс» (под управлением УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент») и ООО «Царская охота». По данным публичной кадастровой карты, суммарная кадастровая стоимость спорных участков превышает 7,1 млрд руб.

В 2019 году заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть поручил краевой прокуратуре провести проверку исполнения земельного законодательства в городе-курорте Геленджике.

Проверка установила, что участки в районе Толстого мыса находятся в первой и второй зонах горно-санитарной охраны курорта, где запрещено или существенно ограничено жилое строительство.

В частности, во второй зоне охраны курортов не допускается возведение жилья без централизованного водоснабжения, а система водоснабжения Геленджика работает на пределе мощности, что не позволяет подключать новых абонентов, говорится в материалах прокурорской проверки. Прокуратура указала администрации края на незаконность изменения категории участков, в связи с чем Вениамин Кондратьев в январе 2020 года отменил постановление 2007 года. После этого УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» обратилась в суд за отменой прокурорского представления, заявив, что документ влечет негативные последствия в виде ограничения пользования собственным имуществом и создает препятствия для предпринимательской деятельности. Однако суд, изучив доводы сторон, признал, что представление прокуратуры является индивидуально-определенным актом, адресованным губернатору Краснодарского края, не порождает для ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» никаких последствий и не препятствует предпринимательской деятельности.

В ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» на запрос “Ъ-Юг” о намерении дельнейшего обжалования решений суда не ответили.

По мнению юристов, серьезных материальных или процессуальных оснований для отмены определения 15-го ААС в кассации нет.

«Представление прокурора, которым оспаривалось распоряжение губернатора 2007 года, вынесено на законных основаниях, потому что тогда глава края нарушил регламентированную процедуру согласования вида разрешенного использования и категорий земель, – отметил руководитель направления “Коммерческие споры” фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Василий Малинин. – Изменение категории и вида разрешенного использования земель – сложный вопрос, необходим длинный и трудоемкий этап согласования».

По словам собеседника “Ъ-Юг”, работавшего в администрации края при губернаторе Александре Ткачеве, заключение о переводе земель в другую категорию проводилось через так называемый экспертный инвестиционный совет, который принимал решения о выделении участков без торгов для реализации приоритетных инвестпроектов.

Между тем инвесторы ни разу не делали публичных заявлений о планах использования земли на Толстом мысе. На публичной кадастровой карте Росреестра спорные участки указаны как свободная от застройки территория. По предположению адвоката Михаила Беньяша, который участвовал в нескольких аналогичных спорах в городе-курорте, территория на Толстом мысе попала в поле зрения прокуратуры, так как она может понадобиться для строительства новых объектов водоснабжения (недалеко расположены городские очистные сооружения, требующие расширения). В такой ситуации цена выкупа земель сельхозназначения окажется гораздо ниже, чем предназначенных под застройку участков.

Анна Перова, Краснодар