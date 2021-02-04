В Татарстане от коронавируса умерли еще две женщины

Минздрав Татарстана сообщил о смерти от коронавируса двух женщин – 1944 и 1960 годов рождения. Таким образом, по состоянию на 4 февраля в регионе зарегистрировано 285 летальных исходов от COVID-19.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в министерстве.

Как писал «Ъ-Казань», 54% умерших от коронавируса в Татарстане — мужчины, 46% — женщины. Около 40% из них — старше 70 лет.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"