Губернатор Ярославской области поздравил с 95-летием участника войны

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с юбилеем участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Ярославской области Александра Каменецкого, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 4 февраля ветерану исполнилось 95 лет.

«Это человек великой судьбы и огромного личного мужества. На таких людях держится земля. Самоотверженность, настоящая любовь к своей стране и народу – этому у Александра Феофановича можно только поучиться. Низкий поклон и долгих лет жизни!»,— отметил глава региона.

Александр Каменецкий родился 4 февраля 1926 года в городе Малая Виска на территории Украинской ССР. С августа 1941 года он в возрасте 15 лет был в отряде подпольщиков, а затем в партизанском отряде. Прошел через фашистский концлагерь из которого совершил побег. Затем служил регулярных частях Красной армии. В качестве радиста разведроты не раз переходил линию фронта, получил ранение, после госпиталя снова вернулся на фронт. Войну он закончил в 1945 году в Праге.

После войны Александр Каменецкий получил военное образование и продолжил воинскую службу. В отставку он вышел в 1980 году в звании полковника с должности начальника войск связи Ярославского 3-го корпуса ПВО. Сейчас Александр Каменецкий – почетный председатель регионального совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Он награжден многочисленными орденами и медалями, среди которых две фронтовых медали «За боевые заслуги» и медаль «За отвагу».

Антон Антонов