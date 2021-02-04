В Прикамье снят запрет на работу цирка и развлекательных центров

Краевой оперштаб по борьбе с COVID-19 принял ряд послаблений. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 5 февраля смогут возобновить работу детские развлекательные центры, а также организации, предоставляющие услуги аттракционов и игровых автоматов в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях. Число одновременно находящихся в игровом зале посетителей устанавливается исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м площади помещения. Организаторы и посетители таких мест будут должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Все контактные поверхности после каждого использования будут обрабатываться дезсредствами.

Кроме того, оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка, который находится в федеральном подчинении. Его посетители также должны соблюдать температурный и масочный режим. Количество зрителей на каждом мероприятии не должно превышать 50% от загрузки зала. Представления в цирке будут проводиться без антракта, в помещении запрещено осуществлять торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, а администрации цирка необходимо контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий посетителями.

Еще одно послабление касается количества посетителей при организации прогулок на Заводе Шпагина, в зоопарке, музеях и выставочных залах: число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек.

Остальные ограничения сохраняются до 21 февраля. На этот период продлен режим самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет. Продолжит действовать запрет на работу ночных клубов и проведение культурно-массовых мероприятий. Также продлевается ограничение времени работы заведений общепита — с 01:00 до 06:00.