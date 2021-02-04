Нижегородский парк Кулибина обещают благоустроить с «минимальным вмешательством»

Парк Кулибина в Нижнем Новгороде планируется благоустроить к 800-летию города с «минимальным вмешательством в общественное пространство». Об этом заявил глава Нижегородского района Илья Лагутин в ходе обсуждения предстоящего благоустройства с попечительским советом парка, специалистами МБУ «Нижегородгражданпроект», АЛЦ «Архиленд», экоцентра «Дронт».

По словам главы района, проведения капитальных работ в парке не планируется. Строители ограничатся ремонтам брусчатки, систем освещения, обновлением лавочек и урн, заменой ветхих участков ограждения и вырубкой аварийных деревьев. Также рассматриваются вопросы создания цветников, создания входных групп, установки памятника героям Первой мировой войны, установки навигации по парку, созданию ландшафтных композиций и проведения экспертной оценки и комиссионного обследования аварийных деревьев.

Председатель попечительского совета парка Мария Попова заявила при благоустройстве парка необходимо решить вопрос о возврате в состав озелененной территории общего пользования (ОТОП) липовой аллеи вдоль улицы Горького. В 2013 году эта территория в 950 кв.м. была исключена из ОТОП в связи с предстоящим расширением проезжей части. Ее предлагалось вырубить, построив на этом месте дополнительные полосы для движения автомобилей. Категория пользования этого участка была изменена с рекреационной на зону дорог. Позже от реализации проекта отказались, но многочисленные обращения попечительского совета парка по возвращению липовой аллеи в парковые границы остались без ответа.

На это заявление Илья Лагутин ответил, что на сегодня вопрос о расширении проезжей части до шести полос «ни юридически, ни физически даже не рассматривается», а «перезонирование этого участка – вопрос следующего дня».

Обсуждаемые на встрече вопросы должны быть учтены при формировании технического задания. Следующее обсуждение проекта планируется провести с привлечением общественности.

Андрей Репин