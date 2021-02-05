Спрос с пробегом

В Свердловской области в 2020 году спрос на подержанные автомобили вырос на 4,2%, а уровень продаж новых — снизился на 3%. Участники авторынка связывают это с изменением курса валют и негативным влиянием пандемии COVID-19, которые привели к дефициту новых автомобилей и росту цен на 5–10%. По мнению экспертов, спрос на подержанные автомобили сохранится.



По данным аналитического агентства «Автостат», объем продаж новых легковых автомобилей в Свердловской области в прошлом году снизился на 3% по сравнению с 2019 годом и составил около 48,1 тыс. единиц. Реже всего стали покупали машины марок Renault (-18%), Nissan (-16,1%) и Toyota (-14,8%).

В то же время на 4,2% увеличился спрос на подержанные автомобили. Так, в 2020 году было продано почти на 6,8 тыс. машин с пробегом больше, чем в 2019 году. Наибольшим спросом пользовались Kia (+20,5%), Renault (15,3%) и Volkswagen (12,3%).

О росте спроса на автомобили с пробегом говорят и эксперты сайта «Авито Авто». По их данным, уровень продаж подержанных автомобилей в Свердловской области вырос на 14,4% по сравнению с 2019 годом, а их средняя цена за год увеличилась на 12% — до 290 тыс. руб. Самой востребованной маркой в регионе стала Lada со средней стоимостью 95 тыс. руб. Автомобили этой марки занимают 23,8% в общем объеме продаж. Особый рост показал сегмент подержанных кроссоверов и внедорожников, который за 2020 год вырос на 22,8%. Средняя цена таких автомобилей выросла на 4,5% по сравнению с 2019 годом и составила 679 тыс. руб.

Эксперты и участники авторынка связывают изменение спроса с колебаниями курса валют, перебоями с поставками новых автомобилей от производителей, отложенным спросом и ростом цен.

По словам директора автоцентра «Оками. Автомобили с пробегом» Дениса Смышляева, продажи подержанных автомобилей начали расти в июле 2020 года и к концу года превысили показатели 2019 года на 30%. «Причинами ажиотажного спроса стала экономическая ситуация в стране, рост курса валют. Как только люди стали понимать, что карантин прекратился, они начали тратить деньги, в том числе на автомобили»,— пояснил господин Смышляев. Он отметил, что с ноября в автоцентре фиксируется снижение уровня продаж. По итогам января 2021 года, спрос снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Денис Смышляев связывает это с «выжидательной позицией потребителей», а также с тем, что основная масса покупателей приобрела товар летом-осенью.

По мнению коммерческого директора ГК «Автоплюс» Сергея Морковина, изменения на рынке связаны с дефицитом новых автомобилей. «Производство автомобилей в мае–апреле фактически стояло. Поэтому, несмотря на то, что спрос сохранился, россияне из-за закрытия границ не вывозили деньги за рубеж — в автосалонах возник дефицит новых автомобилей»,— пояснил он, подчеркнув, что аналогичная ситуация наблюдается на рынке подержанных автомобилей: «Если новых автомобилей нет, то вы не будете продавать свою старую машину».

Господин Морковин полагает, что во втором квартале 2021 года производители смогут обеспечить автосалоны новыми машинами. Однако эксперт не исключает снижения спроса из-за роста цен в среднем на 5–10%.

По мнению Дениса Смышляева, в этом году покупатели продолжат отдавать предпочтение вторичному рынку. «Сейчас наблюдается тенденция перехода рынка автомобилей с пробегом в салоны, то есть продажи подержанных автомобилей в свои руки берут частные компании. Это происходит потому, что потребитель хочет получать больше сервиса. В салоне он может получить такие услуги как обмен старого автомобиля на новый, кредитование, страхование, сервисное обслуживание»,— пояснил господин Смышляев.

Анастасия Реутова