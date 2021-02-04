04 февраля, четверг
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Ростов-на-Дону. Юг России

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В Ростове объявлен бесплатный набор детей в секцию академической гребли

В рамках подготовки к Чемпионату Европы 2023 года по гребле, который впервые пройдет в Ростове, федерация гребного спорта России приступила к реализации масштабного социального проекта по привлечению детей в греблю. Об этом “Ъ-Юг” сообщил представитель федерации.

Он уточнил, что в настоящее время проводится набор мальчиков и девочек от 10 до 16 лет в бесплатную (на постоянной основе) секцию академической гребли. Тренировки будут проходить на гребном канале «Дон», который реконструирован по европейским стандартам, охраняется и имеет закрытую территорию.

Сергей Иванов


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