В Переславле хотят установить новый памятник Александру Невскому

В городе Переславле-Залесском Ярославской области планируется установить новый памятник Александру Невскому в честь 800-летия со дня его рождения, которое отмечается в 2021 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галину Ананьину.

Госпожа Ананьина отметила, что памятники Александру Невскому предполагается установить в двух российских городах. Один в городе Торопец Тверской области. Торопец был удельным городом князя Александра Невского. Второй памятник – на родине Александра Невского в Переславле-Залесском.

По словам Галины Ананьиной, автор памятника для Переславля – скульптор Алексей Чирков. Бронзовая композиция состоит из 4-летнего Александра Невского, сидящего на коне и стоящих рядом его родителей – князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии. Отец вручает сыну меч, а мать благословляет Александра иконой.

В Переславле-Залесском уже есть один памятник Александру Невскому, созданный в 1958 году скульптором Сергеем Орловым и архитектором Леонидом Капицей. Он установлен возле Спасо-Преображенского собора, являющегося древнейшим храмом Владимиро-Суздальской Руси.

Антон Антонов