Главбух Управления градостроительства из Самарской области стала фигурантом еще двух уголовных дел

Возбуждены еще два уголовных дела в отношении главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области. Женщине вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом в четверг сообщает региональное СУ СК РФ.

Ранее правоохранители установили, что 30 декабря минувшего года подозреваемая получила часть взятки в виде денег в 500 тыс. руб. от общей суммы незаконного вознаграждения в 800 тыс. руб. от финансового директора акционерного общества. Средства передавались за беспрепятственное перечисление денег на счет АО по итогам исполнения допсоглашения между районным управлением градостроительства и ЖКХ и АО. Речь в нем шла о работах по муниципальному контракту на капитальное строительство детского сада.

Также силовики выяснили, что подозреваемая в минувшем году составляла поддельные договоры между МБУ о возмездном оказании услуг по сопровождению проектно-сметной документации для прохождения государственной стройэкспертизы по детсаду, а также расчеты к договорам и акты об оказании услуг. После этого, зная о том, что работы не проведены, женщина перевела бюджетные средства за них на свой расчетный счет и расчетный счет третьего лица, сообщают следователи. Сумма хищений превысили 500 тыс. руб.

Георгий Портнов