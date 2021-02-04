Нового главу Ростовского района выберут 4 марта

Новый глава Ростовского района Ярославской области будет избран 4 марта 2021 года на заседании районной думы, сообщили в пресс-службе администрации района. "Ъ-Ярославль" сообщал, что сегодня депутаты районной думы приняли отставку прежнего главы района Сергея Шокина, уволившегося по собственному желанию.

Сегодня же депутаты приняли решение провести по конкурсу отбору кандидатов на должность руководителя района. Сам конкурс состоится 4 марта. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы Ростовского района назначен первый замглавы района Ахмет Хадзиев.