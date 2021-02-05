«Фиорентина» – «Интер»: прогноз и ставки на матч Серии А 5 февраля

5 февраля «Фиорентина» примет «Интер» в рамках 21-го тура Серии А. Матч на стадионе «Артемио Франки» начнется в 22:45 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Фиорентина»

После возвращения Чезаре Пранделли на пост главного тренера флорентийцы демонстрируют скромные результаты: набрали 22 очка и идут на 11-м месте. При именитом наставнике был разгромлен «Ювентус» (3:0), но лишь благодаря случаю и невезению чемпиона. В 2021 году «Фиорентина» с трудом одолела аутсайдеров «Кальяри» (1:0) и «Кротоне» (2:1), проиграла «Лацио» (1:2) и «Наполи» (0:6), а также поделила очки с «Болоньей» (0:0) и «Торино» (1:1). Матч с туринцами команда заканчивала вдевятером, поэтому из-за дисквалификаций встречу с «Интером» пропустят ведущий защитник Никола Миленкович и второй бомбардир Гаэтано Кастровилли. Зато Александр Кокорин еще может получить разрешение на работу в Италии и дебютировать в Серии А против «нерадзурри».

В какой форме «Интер»

После домашнего поражения от «Ювентуса» (1:2) в первой игре полуфинала Кубка Италии Антонио Конте наверняка сориентирует подопечных на чемпионскую гонку. В Серии А дела у них идут отлично – 2-е место и 2 очка отставания от лидирующего «Милана». Однако в последних матчах «нерадзурри» потеряли больше баллов, чем непримиримые соседи по «Сан-Сиро». После поражения от «Сампдории» (1:2) «Интер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0), выиграл у «Ювентуса» (2:0) и «Беневенто» (4:0).

«Фиорентина» – «Интер»: статистика личных встреч

Последний матч соперников во Флоренции прошел в рамках Кубка Италии и завершился победой «Интера» в дополнительное время (2:1). В первом круге этого чемпионата миланцы выиграли дома со счетом 4:3.

В последних 10 очных встречах в рамках Серии А «Фиорентина» одержала 2 победы, «Интер» – 4 и 4 раза команды сыграли вничью.

Прогноз экспертов на матч «Фиорентина» – «Интер» 5 февраля

Победа «Интера» и ТБ 2,5 за 2.30

«Интер» не отдал ни одного очка флорентийцам в этом сезоне и здорово смотрелся в январе. В 4 последних турах «нерадзурри» набирали очки, в 3 – сохранили ворота в неприкосновенности, поэтому в пятницу могут прервать безвыигрышную серию из 6 гостевых матчей чемпионата с «Фиорентиной». В Тоскане в состав вернутся Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку, которые обеспечат дополнительную мощь атакующей линии гостей.

Команде Пранделли с большим трудом даются голы (меньше в чемпионате забила только «Парма»), правда ворота «Интера» были распечатаны в 7 из 8 последних встреч во всех турнирах. Вообще встречи с «нерадзурри» чаще получаются яркими и результативными: в 8 из 10 последних очных игр в Серии А сыграла ставка «Обе забьют», а в 7 было забито больше 2 мячей. В 3 остальных были зафиксированы ничьи, но в пятницу соперники едва ли разойдутся миром, ведь в нынешней ситуации победа нужна каждому.

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