В Челябинске апелляция отменила арест одного из участников акции 31 января

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке административное дело Павла Струнина и отменил решение Центрального районного суда об его аресте за неповиновение полиции на несогласованном шествии 31 января. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология протеста в своем Telegram-канале. «Суд посчитал, что в действиях Струнина отсутствует состав административного правонарушения. Активист сегодня должен выйти на свободу»,– говорится в сообщении.

Центральный районный суд 31 января признал задержанного на акции протеста Павла Струнина виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде семи суток ареста. Всего на шествии в Челябинске, по официальным данным полиции, задержали 127 человек. В судах продолжается рассмотрение административных дел.