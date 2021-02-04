Прокурор попросил назначить Анастасии Шевченко пять лет тюрьмы

В ходе прений по делу активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко прокурор попросил назначить ей пять лет тюрьмы. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Юг” из зала суда.

Напомним, Анастасия Шевченко была задержана 22 января 2019 года по обвинению в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Ее на два дня поместили в изолятор временного содержания. Потом суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии обвинения, активистка, являясь членом движения «„Открытая Россия“. Великобритания», которое признано нежелательной организацией, выступила на семинаре и приняла участие в согласованном митинге. Сама активистка, которой грозит до шести лет лишения свободы, виновной себя не признает.

Кристина Федичкина