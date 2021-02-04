В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против компании «Север-Строй». Руководство предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на 15,5 млн руб. (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в 2016-2019 годы руководство предприятия, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности, о фиктивных взаимоотношениях ООО «Север-Строй» с 10 контрагентами, неправомерно занизило сумму налога на добавленную стоимость, тем самым уклонилось от уплаты в бюджет более 15,5 млн руб.», — отметили в ведомстве.

В данный момент следователи пытаются установить все детали произошедшего, уточнили в СКР.

"Ъ-Казань"