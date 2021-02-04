«Происходящее на улицах не поддается ни описанию, ни здравой оценке»

Театральные и музыкальные критики выступили против полицейского насилия. Две профессиональные ассоциации опубликовали совместное открытое письмо. Его авторы потребовали «отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции». “Ъ FM” поговорил с критиками, которые поставили подписи под этим обращением.

Глеб Ситковский, театральный критик: «Ассоциация театральных критиков — вроде бы, какое ей дело до того, что происходит в обществе. Но в принципе как общественная организация не можем молчать сейчас. Театр, театральная критика имеют в России давнюю гуманистическую традицию: нельзя бить слабых, нельзя унижать человека, нельзя бить человека, который высказывает свое мнение, вне зависимости от того, каких политических взглядов он придерживается».

Валерий Кичин, кинокритик: «То, что, я вижу, что сейчас на улицах Москвы творится, не поддается ни описанию, ни оценке здравой — это за пределами. Поддерживаю всячески позицию коллег и думаю, что, конечно, деятели культуры должны выступать против насилия за какие-то, во-первых, гуманные, во-вторых, цивилизованные методы работы, скажем так, с массами. Люди должны иметь право высказывать свое мнение — это их конституционное право».

Петр Поспелов, музыкальный критик: «У моего друга схватили дочь 22 лет, и она вынуждена будет 10 суток провести в камере. Я думаю, что она не сделала ничего, что тянет на подобную кару. У нас есть традиция вступаться за многое, что несправедливо было в нашей музыкальной сфере, например, запрет оперы “Тангейзер”, увольнение профессоров Московской консерватории. Это все очень выходит за рамки музыки, но зато касается всех».

Сергей Ходнев, музыкальный и художественный критик: «В отличие от многих коллег, я не могу сказать, что у меня есть родственники или знакомые, которые пострадали. Тем не менее, я не могу не сказать, что это абсолютно возмутительно. Театр — это явление все-таки общественное, он не существует в каком-то безвоздушном пространстве чистого искусства. Поэтому если вокруг возникает явление явной и очевидной бесчеловечности, ни к чему хорошему для искусства это не приводило и не приводит».

Присоединиться к заявлению критики призвали журналистов и деятелей театра. Их точку зрения поддержала народная артистка России Лия Ахеджакова. В эфире телеканала «Дождь» она заявила, что в России деградировала судебная система, а на города напали «космонавты в латах». Открытое письмо в защиту «мирных демонстрантов» подписали более 500 ученых из разных стран, текст опубликовало научное издание «Троицкий вариант — Наука». Они потребовали прекратить преследование оппозиционера Алексея Навального. Среди подписантов десять академиков РАН и нобелевский лауреат Андрей Гейм.

Иван Корякин