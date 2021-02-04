Открываются прямые рейсы в Крым из Липецка

Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь (Крым) и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов, в том числе из Липецка. Об этом сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта. Ранее, напомним, прямые сезонные рейсы в столицу Крыма открывались из четырех облцентров Черноземья —Белгорода, Воронежа, Курска и Тамбова. Полеты из Липецка будут выполняться по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября.

«Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний. Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года»,— уточнили в аэропорте Симферополь.

Валерия Розбот