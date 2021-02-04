Менеджер по продажам (привлечение спонсоров для образовательных онлайн-конференций и курсов)

О проекте
«Университетъ» — это новый образовательный проект, который развивается командой отдела конференций ИД “Коммерсантъ”. Мы — стартап внутри большой структуры с узнаваемым брендом.
Мы проводим онлайн-курсы и открытые онлайн-конференции, посвященные таким темам, как HR, менеджмент и лидерство, PR, инвестиции, маркетинг и переговоры.
Мы работаем как с российскими, так и с зарубежными преподавателями, в том числе с профессорами известных бизнес-школ: Stanford, NYU Stern, UC Berkeley Haas.
Преподаватели наших курсов — звезды в своих индустриях, профессионалы, за работой которых с интересом следят коллеги.
Мы ищем человека, который будет привлекать спонсоров для курсов и онлайн-конференций/семинаров проекта «Университетъ», а также продавать корпоративные пакеты обучения.
Обязанности:
— Продажа спонсорства в отделе ИД “Коммерсантъ”;
— Поиск потенциальных клиентов;
— Телефонные переговоры, организация и проведение встреч с клиентами, выявление потребностей клиентов;
— Составление коммерческих предложений под индивидуальный запрос клиента;
— Доведение клиента до сделки, заключение договоров;
— Выстраивание долгосрочных коммерческих отношений;
— Выполнение личного финансового плана.
Требования:
— Релевантный опыт (опыт продаж в сфере услуг дополнительного образования/онлайн-образования или в Event-индустрии будет большим плюсом);
— Навыки активных продаж, умение грамотно вести переговоры;
— Способность быстро устанавливать контакт с клиентами;
— Опыт работы с большими чеками;
— Умение выходить на ЛПР;
— Понимание специфики рынка онлайн-образования и потребностей заказчиков при организации корпоративного обучения;
— Знание английского на уровне Intermediate и выше будет плюсом.
Условия:
— График работы 5/2;
— Оклад + % от личных продаж;
— 65 000 pуб.