Менеджер по продажам (привлечение спонсоров для образовательных онлайн-конференций и курсов)

О проекте

«Университетъ» — это новый образовательный проект, который развивается командой отдела конференций ИД “Коммерсантъ”. Мы — стартап внутри большой структуры с узнаваемым брендом.

Мы проводим онлайн-курсы и открытые онлайн-конференции, посвященные таким темам, как HR, менеджмент и лидерство, PR, инвестиции, маркетинг и переговоры.

Мы работаем как с российскими, так и с зарубежными преподавателями, в том числе с профессорами известных бизнес-школ: Stanford, NYU Stern, UC Berkeley Haas.

Преподаватели наших курсов — звезды в своих индустриях, профессионалы, за работой которых с интересом следят коллеги.

Мы ищем человека, который будет привлекать спонсоров для курсов и онлайн-конференций/семинаров проекта «Университетъ», а также продавать корпоративные пакеты обучения.

Обязанности:

— Продажа спонсорства в отделе ИД “Коммерсантъ”;

— Поиск потенциальных клиентов;

— Телефонные переговоры, организация и проведение встреч с клиентами, выявление потребностей клиентов;

— Составление коммерческих предложений под индивидуальный запрос клиента;

— Доведение клиента до сделки, заключение договоров;

— Выстраивание долгосрочных коммерческих отношений;

— Выполнение личного финансового плана.

Требования:

— Релевантный опыт (опыт продаж в сфере услуг дополнительного образования/онлайн-образования или в Event-индустрии будет большим плюсом);

— Навыки активных продаж, умение грамотно вести переговоры;

— Способность быстро устанавливать контакт с клиентами;

— Опыт работы с большими чеками;

— Умение выходить на ЛПР;

— Понимание специфики рынка онлайн-образования и потребностей заказчиков при организации корпоративного обучения;

— Знание английского на уровне Intermediate и выше будет плюсом.

Условия:

— График работы 5/2;

— Оклад + % от личных продаж;

— 65 000 pуб.