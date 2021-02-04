В 2022 году в Екатеринбурге пройдут шесть тестовых соревнований для подготовки к Универсиаде

Первые тестовые соревнования в рамках подготовки к Универсиаде-2023 пройдут в Екатеринбурге в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Программу тестовых мероприятий разработало АНО «Исполнительная дирекция "Универсиада-2023"». «Главным из тестовых соревнований станет мировое первенство FISU по боевым искусствам, запланированное на 2022 год. Всего в следующем году планируется провести шесть тестовых соревнований по шести видам спорта. В 2023 году запланировано еще 12 тестовых соревнований по 17 видам спорта, в том числе симуляция игр по шести видам спорта на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо"»,— рассказал гендиректор АНО Александр Чернов.

Проведение тестовых состязаний является обязательным этапом подготовки к крупным мероприятиям. Оно позволяет проверить работу всех систем спортивных объектов, а также уровень подготовки специалистов всех задействованных служб. Господин Чернов напомнил, что аналогичная практика применялась в Екатеринбурге во время организации матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. Спортивные мероприятия будут проходить на таких объектах, как Ледовая арена УГМК, «Екатеринбург Арена», «Екатеринбург-Экспо», стадион УрФУ, КРК «Уралец». К проведению соревнований планируется построить Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта и академию волейбола имени Николая Карполя.