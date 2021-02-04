Гендиректора НПП «Исток» отпустили из СИЗО по состоянию здоровья

Генерального директора НПП «Исток» (входит в «Ростех») Александра Борисова, арестованного в августе 2020 года по делу о хищениях, перевели под домашний арест. По данным источников “Ъ”, поводом стала тяжелая болезнь.

Адвокаты господина Борисова указывали на судебном заседании, что их подзащитный уже несколько лет страдает от онкологического заболевания. Впрочем, тогда суд все же избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако позже мера пресечения была все-таки смягчена.

Напомним, бывший гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия», а затем советник главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Солнцев и Александр Борисов вместе с несколькими другими фигурантами обвиняются Следственным комитетом России в особо крупных хищениях при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции. Обоим инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму более 1 млрд руб., суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в августе прошлого года.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Ради "Роскосмоса" взяли на земле».