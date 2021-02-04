Сеть киосков по распространению печати в Новосибирске подала на банкротство

В феврале арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит заявление о самобанкротстве АО «Сибирское агентство «Экспресс» (входит в «Роспечать»). Заседание назначено на 17 февраля. Компания сообщила о наличии задолженности в размере 60,9 млн руб.

На сайте «Роспечати» сообщается, что компания является лидером новосибирского рынка распространения печатной продукции и одним из самых крупных предприятий входящих в состав агентства. Ее сеть насчитывает 247 торговых точек. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 183,8 млн руб., убыток – 18,7 млн руб.

Оксана Павлова