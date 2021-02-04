Установленные в прошлом году в Перми остановочные павильоны оказались бракованными

Эксперты выявили нарушения в технических конструкциях остановочных павильонов, установленных на улицах Перми в прошлом году. Глава региона поручил применить к подрядчикам предусмотренные контрактами штрафные санкции.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, проверка состояния павильонов началась после многочисленных жалоб жителей краевого центра. В ходе проверки было установлено, что остановочные павильоны не соответствуют техническим заданиям, прописанным в контрактах. Ряд выявленных нарушений имеет существенный и неустранимый характер.

Среди основных недочетов — отсутствие водоотводов на крышах, ножек у скамеек, правильной покраски. Нарушены также требования ГОСТ относительно расстояния от края проезжей части до павильонов, которое должно составлять не менее 3 м.

В прошлом году департамент транспорта администрации Перми заключил контракты на установку остановочных павильонов на общую сумму 73 млн руб. Работы по контрактам выполнены частично, однако в таком виде они не могут быть приняты и оплачены заказчиком. По поручению губернатора заключение экспертов направлено в администрацию Перми для принятия к подрядчику мер, предусмотренных контрактами.