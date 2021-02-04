Гендиректор «Рубина» вошел в состав исполком РФС

Гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов вошел в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом говорится в сообщении организации.

Выборы нового состава исполнительного комитета прошли сегодня, 4 февраля, на внеочередной конференции РФС в Москве. Всего в списке оказались 23 функционера. Помимо господина Сайманова, в частности, туда были включены владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер. Их по своей квоте включил президент РФС Александр Дюков.

Состав исполкома был избран на четыре года.

"Ъ-Казань"