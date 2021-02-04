АвтоВАЗ опроверг информацию о сокращении 3 тыс. сотрудников

Информация о планах АвтоВАЗа уволить три тыс. работников с 1 марта текущего года не соответствует действительности. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на вице-президента предприятия Дмитрия Михаленко.

«На сегодняшний день общая численность персонала АвтоВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тыс. человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется»,– цитируются в сообщении слова Дмитрия Михаленко.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что завод планирует уволить работников. Сообщение возмутило пользователей.

Георгий Портнов