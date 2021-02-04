Группа RBI подписала «Принципы ответственной банковской деятельности» ООН

Группа RBI вошла в сообщество международных банковских организаций, которые приняли «Принципы ответственной банковской деятельности» Финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде (UNEP FI).

Принципы ответственного банкинга ООН призваны выступить отраслевым стандартом и сформировать индустриальный контекст для реализации целей в области устойчивого развития и Парижского соглашения по климату. Они помогают банкам убедиться, что устойчивое развитие принято во внимание во всех бизнес-процессах, а также обозначают области, в которых кредитные организации могут внести наибольший вклад. Они также позволяют находить новые возможности в контексте экономики будущего.

Для Группы RBI устойчивое развитие всегда было основополагающим принципом и залогом успешных результатов в бизнесе. Для RBI это в первую очередь ответственные корпоративные решения, которые в долгосрочной перспективе оказывают позитивное влияние на экономическое развитие и экологию. Важность этого направления для Группы отражает тот факт, что RBI занимает первое место по выпуску «зеленых» облигаций среди австрийских банков.

«Для нас большая честь стать первой австрийской банковской группой, которая приняла принципы общественной банковской деятельности ООН. Мы на протяжении многих лет входим в Финансовую инициативу программы ООН по окружающей среде и считаем подписание этих принципов еще одним важным шагом в устойчивом развитии нашего бизнеса. Наша цель — предлагать финансовые продукты и сервисы, отвечающие критериям устойчивого развития, и таким образом вносить свой вклад в развитие общества. Мы считаем ответственную банковскую деятельность ключевым элементом роста нашего бизнеса. Это отвечает принципам, изложенным в нашей стратегии-2025, согласно которой мы стремимся стать самым рекомендуемым банком на рынках Центральной и Восточной Европы, в которых мы представлены»,— прокомментировал Йохан Штробль, глава Группы RBI.

Подробнее о принципах ответственного банкинга можно узнать на официальном сайте международной инициативы ООН: www.unepfi.org/prb-year-one-update

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