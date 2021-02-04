Краевой ЗАГС потратит 4,9 млн рублей на защиту информации

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края ищет подрядчика для технического обслуживания средств защиты информации. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Исполнитель должен подключить 57 отделений краевого комитета ЗАГС к системе защиты информации, функционирующей на продуктах линейки ViPNet Custom и обеспечить бесперебойную работу системы. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Максимальная цена контракта определена в 4,9 млн руб. Аукцион состоится 16 февраля.