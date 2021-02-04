В Кургане экс-главу лесопожарного центра осудили на 8,5 лет за взятки покрышками

Курганский городской суд вынес приговор бывшему директор государственного бюджетного учреждения «Курганский лесопожарный центр», обвиняемому в получении взято и злоупотреблении полномочиями. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что руководитель центра потребовал от одного из подчиненных оплатить свои личные расходы, зная, что он представляет интересы коммерческих организаций, с которыми учреждение заключило госконтракты. Взамен начальник обещал общее покровительство сотруднику лично и компаниям. В результате с сентября 2019 года по февраль 2020-го директор получил в качестве взяток зимние покрышки для личного автомобиля, топливную карту на сумму более 15 тыс. руб. и тепловизионный прицел для охоты. Кроме того, машина начальника лесопожарного центра бесплатно прошла техобслуживание в одном из автоцентров. Общая сумма взяток превысила 250 тыс. руб. Кроме того, директор бюджетного учреждения перечислил пяти сотрудникам премии в общей сумме более 26 тыс. руб., которые затем потребовал отдать ему.

Суд признал экс-руководителя виновным в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Приговор не вступил в законную силу.