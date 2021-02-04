«Бумага»: от врачей травмпунктов Петербурга требуют сообщать об участниках митингов

В петербургские травмпункты спустили негласную установку сообщать в полицию о пострадавших участниках митингов для их задержания, сообщает интернет-газета «Бумага». Издание ссылается на собственные источники в сфере городской медицины и на одну из задержанных на несанкционированной акции 2 февраля.

Согласно информации издания, врачам дано распоряжение передавать информацию о поступивших в травмпункты участниках несанкционированных митингов, чтобы полиция впоследствии могла привлечь их к ответственности. Однако следуют распоряжению не все. Также издание приводит слова одного из источников, что из-за большого количества вызовов врачи прямо «пугают» пострадавших задержанием, из-за чего они отказываются от госпитализаций.

Также «Бумага» сообщила содержание разговора своего корреспондента с пресс-службой городского комитета по здравоохранению: там заявили, что что сообщают «телефонограммой» о всех пострадавших в полицию, но только для разбирательств.