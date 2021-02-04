Головная компания ГК «Виват» завершила конкурсное производство

Сегодня краевой арбитраж постановил завершить конкурсное производство ООО «Виват-трейд», сообщается в картотеке суда. Отметим, что в конце декабря 2020 года на собрании кредиторы бывшей продуктовой сети решили ходатайствовать в арбитраже о завершении процедуры конкурсного производства. «Виват-трейд» являлось оператором крупнейшей пермской сети магазинов «Виват». Компанию признали банкротом в 2017 году.

Общая задолженность «Виват-трейд» перед кредиторами составляла более 5 млрд руб. После попыток продать недвижимость сети единым лотом основной кредитор «Виват-трейд» — «СБК Трейд» стал реализовывать объекты по одному. В итоге к концу 2019 года продали помещения под магазины на улицах Ленина, Петропавловской, Уральской, Анвара Гатауллина и других. Группа «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова приобрела распредцентр «Вивата» в Кондратово. Сеть «Перекресток» арендовала на десять лет ТЦ «Горный хрусталь» и гипермаркет на шоссе Космонавтов, 65.