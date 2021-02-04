В Челябинске силовики выявили подпольное игорное заведение

Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией пресекли деятельность нелегального азартного заведения в Курчатовском районе Челябинска. Игровой клуб располагался в нежилом помещении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали троих неработающих мужчин, 1985, 1986 и 1989 годов рождения. У них были изъяты 36 системных блоков, а также банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и тетради со сведениями по финансовой отчетности.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.