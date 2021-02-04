Контракты на ремонт трех саратовских дорог на 935 млн рублей поделили два ООО

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области заключило три контракта на ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участок трассы «Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области» протяженностью 16 км отремонтирует ООО «Автотрасса». Оно стало единственным участником объявленного дирекцией транспорта и дорожного хозяйства аукциона. Контракт достался организации по максимальной цене - 360,48 млн руб.

В прошлом году был отремонтирован 13-километровый участок этой же дороги. Она соединит Вольск и порядка 10 сел в северной части района, где проживает более 6 тыс. человек. Построенную в 1970-е годы трассу приводят в порядок с 2015 года.

То же ООО отремонтирует и второй участок - «Хвалынск - Ивановка - Алексеевка» протяженностью 13 км. В 2019 году было отремонтировано 3 км. Контракт на сумму 264,45 млн руб. также достался организации по максимальной цене.

Ремонтом автоподъезда «село Новая Елюзань – село Комсомольское» в Балаковском районе протяженностью 12 км займется ООО «Автодорожник». Он стало единственным участником аукциона и получило контракт на сумму 310,1 млн руб.

Марина Ковалева