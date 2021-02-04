Банк «Открытие» обновил флагманский офис в Ростовской области

Банк «Открытие» завершил реконструкцию центрального офиса филиала «Южный», приведя его в соответствие со своими новыми стандартами. Они предусматривают расширение площадей офисов, их зонирование по категориям клиентов, увеличение количества банкоматов и т. д. Это позволяет ускорить обслуживание клиентов и сделать его более комфортным.



В ходе реконструкции банк «Открытие» почти вдвое увеличил площадь своего флагманского офиса в Ростове и теперь занимает более 300 кв. м., сообщил глава филиала «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров. Это позволило создать отдельные зоны для обслуживания физических и юридических лиц, благодаря чему заметно сократилось среднее время, которое клиенты проводят в очереди. Помимо этого, в обновленном офисе появилась переговорная для премиум-клиентов.

«Также мы заменили стойки удобными современными столами, которые оборудованы зарядными устройствами для мобильных телефонов, - добавил господин Нестеров. - Кроме того, учитывая активную цифровизацию банковского рынка, мы установили в обновленном офисе шесть банкоматов, через которые клиенты могут воспользоваться услугами банка в дистанционном канале обслуживания, и интерактивные цифровые панели, на которых можно оформить заявку на кредит, узнать адреса наших офисов и т. д. Три банкомата работают в круглосуточном режиме».

Представитель банка подчеркнул, что рост доли услуг, которые «Открытие» предоставляет в цифровой форме, не отменяет востребованности личного контакта между клиентами и менеджерами банка. Новые стандарты оформления офисов обеспечивают и клиентам, и сотрудникам максимальный уровень эпидемиологической безопасности.

«Пандемия внесла в нашу жизнь серьезные изменения, - объяснил Игорь Нестеров. - Однако мы постарались в 2020 году реализовать все планы, намеченные в конце 2019-го, в том числе, провели реконструкцию флагманского офиса в Ростове. При его проектировании никто не ожидал пандемии и возникновения новых правил и требований. Но оказалось, что новая концепция офиса подходит под новые реалии: здесь много пространства, обеспечивается достаточное расстояние между сотрудниками. Мы стали больше, лучше и технологичнее, но при этом сохранили внимание и душевность, с которыми обслуживаем наших клиентов».

Заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, присутствовавший на церемонии обновленного офиса банка, отметил, что у правительства региона и «Открытия» уже давно сложились отношения в сфере развития инвестиционного капитала донских предприятий. Соответствующее соглашение было заключено между банком и правительством Ростовской области в 2018 году.

По словам заместителя губернатора, в 2020 году банк сыграл заметную роль в борьбе с экономическими последствиями пандемии. Кредиты на выплату заработной платы, а также кредитные каникулы получили в «Открытии» около 70 компаний и ИП Ростовской области, общий объем финансирования банком инвестиционных проектов и оборотных средств предприятий региона составил около 28 млрд руб., из них 7,5 млрд руб. пришлись на малый и средний бизнес.

«“Открытие” - один из крупнейших банков России, - напомнил господин Скрябин. - Это универсальный, надежный и инновационный партнер, с которым удобно сотрудничать. В непростом 2020 году банк поддержал многие отрасли донской экономики: торговлю, строительство, пищевую промышленность, машиностроение и т. д. Открытие обновленного центрального офиса банка будет способствовать развитию нашего сотрудничества, направленного на увеличение инвестиционного потенциала Ростовской области».