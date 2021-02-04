Главу «Ростеха» просят не допустить слияния УГАТУ с БашГУ

Попечительский совет Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) направил обращение генеральному директору «Ростеха» Сергею Чемезову о недопустимости слияния с Башкирским государственным университетом (БашГУ), сообщает портал «Проуфу». Письмо подписали президент Союза неправительственных организаций «Отечество» Александр Воловик и исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александром Блошенко.

Авторы письма подчеркивают, что УГАТУ и БашГУ — разные университеты, каждый из них имеет свой круг абитуриентов, работодателей и заказчиков. БашГУ — классический университет, который готовит в основном учительский состав для школ и вузов, а УГАТУ — технический университет.

«УГАТУ создавался и развивался прежде всего, как университет, ведущий подготовку кадров и исследования в интересах высокотехнологичных отраслей экономики — аэрокосмической отрасли, авиадвигателестроения и агрегатостроения. Более 80% объемов НИОКР университета выполняются по заказам предприятий ГК Ростех», — указано в документе.

Попечительский совет выказывает опасения, что УГАТУ, который является вузом первой категории и «имеет заслуженную прекрасную репутацию», может при слиянии потерять этот статус, так как «он присваивается на основе мониторинга показателей научной деятельности, а у вновь образованного университета они сразу же снизятся».

Авторы прогнозируют потери в «сотни миллионов рублей» из-за изменения наименования УГАТУ как поставщика, что повлечет «длительную процедуру пересогласования всех договоров» и приведет «к потере УГАТУ целого ряда заказчиков, в первую очередь зарубежных, к нарушению долгосрочных контрактов, срыву гособоронзаказа».

Майя Иванова