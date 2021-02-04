На Ставрополье от COVID-19 полностью привито 4,3 тыс. человек

Обоими компонентами вакцины от коронавируса привились более 4,3 тыс. жителей Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Отмечается, что за прошедшие сутки прививку первым компонентом вакцины сделали 2,6 тыс. человек, а 291 — завершил иммунизацию. Отмечается, что в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 25,9 жителей края. «Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 10,1 тыс. человек, из них закончили вакцинацию 623»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева