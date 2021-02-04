Продажи подержанных электромобилей в Удмуртии выросли на 23,8%

В 2020 году в Удмуртии на 23,8% выросли продажи электромобилей с пробегом. Их доля на вторичном рынке вросла за год с 0,032% до 0,039%, сообщает пресс-офис «Авито Авто». Средняя цена таких машин в республике составила 550 тыс. руб., что на 45 тыс. руб. меньше, чем в среднем по России. Отметим, что в целом по стране продажи электромобилей выросли за год на 119%.

В ТОП-3 самых популярных подержанных электромобилей Удмуртии в 2020 году вошли Nissan Leaf, Nissan NV200 и Mitsubishi I-MiEV. Их средняя стоимость составила 550 тыс. руб., 993 тыс. руб. и 390 тыс. руб. соответственно.

«Постепенный рост спроса на электромобили является закономерной тенденцией, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС — в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. При этом в абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. На сегодняшний день в России отсутствуют механизмы господдержки для покупателей электромобилей, которые могли бы поспособствовать росту продаж. Подстегнуть спрос на электрокары также может и развитие инфраструктуры, а именно — появление достаточного количества зарядных станций в крупных городах,— отметил руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев.