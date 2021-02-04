Жители Краснодара потратили в 2020 году на ремонт 318 тыс. рублей

В 2020 году ремонт в своем жилье сделала каждая 16-я краснодарская семья, в среднем он обошелся в 318 тыс. руб., сообщается в пресс-релизе Сбербанка со ссылкой на исследования компании «Сбербанк страхование». Жители краевой столицы ремонтировали жилье в среднем меньше, чем по стране, однако его стоимость оказалась дороже среднестатистических трат на 53 тыс. руб. (20%).

Капитальным ремонтом занимались 6% краснодарских семей (на 2% меньше, чем в среднем по России). Большинство жителей страны (84,4%) обновляли старые квартиры, 7,8% россиян покупали обои, плитку и паркет для ремонта новых квартир. 3,5% респондентов занялись ремонтом после того, как их затопили соседи или в доме прорвало коммуникации.

8,4% жителей страны установили пластиковые окна, 34,3% - клеили обои или красили стены, ремонтировали ванные комнаты 13% россиян. Перепланировкой квартир занимались 5,6% респондентов.

«Согласно исследованию «СберБанк страхование», 51% россиян копят на ремонт квартир, а 13% берут деньги взаймы», - рассказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

Андрей Ульченко