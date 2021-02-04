В Калмыкии мужчину подозревают в угрозе применения насилия к полицейскому

Следственный комитет завершил расследование в отношении жителя Лагани. Правоохранители подозревают его в угрозе применения насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.

По данным следствия, 29 ноября 2020 года мужчина в рыболовецком колхозе «Калининский», расположенном по ул. Жигульского, дом 4 «А», умышленно начал высказывать угрозы полицейскому о причинении вреда здоровью. Его целью было воспрепятствовать законным действиям правоохранителя. «Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева