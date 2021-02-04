СКР возбудил уголовное дело из-за четырехмесячной невыплаты зарплат в Кузбассе

Следственное управление Следственного комитета РФ по Кузбассу возбудило уголовное дело (по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) из-за четырехмесячной невыплаты зарплаты дорожным рабочим из Прокопьевска, сообщает пресс-служба областного управления СКР. Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.

По версии следствия, дорожная компания задолжала зарплату 41 сотруднику. Общая сумма задолженности невыплаченных денег при этом составила более 1 млн руб. Планируется назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, которая определит точное количество человек, не получавших заработную плату, а также установит, «на какие цели расходовались денежные средства, имеющиеся в этот период на счетах организации»,отмечает ведомство.

Ранее в соцсетях было опубликовано видеообращение, где сотрудники прокопьевской компании ООО «Дорожный комплекс» жалуются на бездействие городских и областных правоохранительных органов, куда они обращались еще в декабре прошлого года с просьбой помочь добиться выплаты зарплаты в полном объеме, а также просят президента России Владимира Путина и главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять на особый контроль их обращение.

Даниил Тарабукин