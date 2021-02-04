Краснодарская краевая больница №1 станет международным центром обучения спинальных хирургов

Краснодарская краевая клиническая больница (ККБ) №1 получила статус референтного центра международной ассоциации вертебрологов AOSpine, сообщает пресс-служба администрации края. На базе ККБ №1 будут проходить обучение по направлению «хирургия позвоночника» врачи-вертебрологи из Европы, США, Азии и Африки.

В международной ассоциации AOSpine состоит более 28 тысяч спинальных хирургов из всех стран мира, которые нуждаются в постоянном повышении квалификации и обмене опытом, уточнили в администрации края. Для организации практической работой в клиниках ассоциация определяет референтные центры, соответствующие общемировым требованиям. В краснодарской ККБ №1 ежегодно выполняется более 2 тысяч операций при любой патологии позвоночника. Краснодарская краевая клиническая больница располагает оборудованием, которое позволяет проводить высокотехнологичные операции любого уровня сложности, в том числе роботоассистированные, реконструктивные и малоинвазивные.

Анна Перова, Краснодар