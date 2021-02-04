За сутки в Черноземье от коронавируса умерли 34 человека

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 1 154 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 190,818 тыс. человек. За сутки зафиксировано 34 летальных случая — шесть в Белгородской области, 14 в Воронежской, пять в Курской, один в Липецкой, три в Тамбовской, пять в Орловской области (всего 3,411 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 1 159 (всего 165,696 тыс.) человек.

В Белгородской области зафиксировано 166 новых случаяев COVID-19 (всего 28,125 тыс.), выздоровели 117 (всего 25,513 тыс.), умерли за все время пандемии — 392.

В Воронежской области — 371 новый случай (всего 59,703 тыс.), новых выздоровевших — 378 (всего 53,632 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 607.

В Курской области — 172 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 26,974 тыс.), выздоровели 184 (23,681 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 385.

В Липецкой области зарегистрировано 143 новых случая коронавируса (всего 25,517 тыс.), новых выздоровевших 168 (всего 17,563 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 381.

В Орловской области — 159 новых случаев (всего 27,363 тыс.), выздоровели 189 (всего 24,185 тыс.), умерли с начала пандемии — 365.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 143 диагноза коронавируса (всего 23,136 тыс.), новых выздоровевших 123 (всего 21,122 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 281.

В целом в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 917 918 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 16 714.

Мария Старикова