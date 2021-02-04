В Краснодарском крае передали в суд дело банды «черных риелторов»

В суд направлено уголовное дело против банды «черных риелторов», которую создали четыре женщины, включая мать и двух дочерей. Возраст злоумышленниц составляет от 33 до 57 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, подозреваемые в течение шести лет отнимали квартиры, дома и земельные участки у одиноких жителей Армавира, Сочи и Краснодара. Общий ущерб составил 21,7 млн руб. Чаще всего жертвами мошенниц становились пьющие мужчины и женщины.

По данным следствия, с 2013 по 2019 годы 53-летняя обвиняемая вместе с дочками подыскивали одиноких людей. Часто сведения о них предоставляла 57-летняя риелтор из Новокубанска.

В зависимости от возраста, состояния здоровья и степени алкогольной зависимости, женщины подбирали способ совершения преступления. К примеру, мать заключала браки с потерпевшими, после чего ее дочери убеждали потерпевших, что являются родственниками и наследниками. Злоумышленницы оформляли дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. Установлена причастность фигуранток к 12 таким фактам, 11 потерпевших умерли.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Членам банды грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре заведены уголовные дела в связи с незаконным переоформлением квартир, зарегистрированных на пожилых людей, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Поводом для этого послужило обращение 86-летней жительницы краевой столицы, которая неожиданно для себя перестала быть владелицей собственного жилья.

Наталья Решетняк