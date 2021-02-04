Директора челябинского химзавода оштрафовали за нарушение экологических норм

Прокуратура Курчатовского района Челябинска в ходе совместной проверки с минэкологии региона выявила нарушения природоохранного законодательства у химического завода «Оксид». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Надзорные органы установили, что организация с 2019 года работает с отходами производства и потребления I–IV классов опасности без проекта нормативов их образования и лимитов на их размещение. Также у завода не было получено комплексное экологическое разрешение.

По итогам проверки руководителя предприятия оштрафовали на 20 тыс. руб. по ч.7 ст.8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Прокуратура взяла на себя контроль над устранением выявленных нарушений.