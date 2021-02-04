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Связанная с семьей Вайнштейнов компания выиграла аукцион на проектирование больницы в бору

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подвело итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы. Здание планируется построить на территории, которая сейчас относится к челябинскому городскому бору. Победителем аукциона стало ООО «ЕСК-Проект», снизившее цену с начальных 40 млн руб. до 30 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным учредителем компании является Анна Михайлова (75%), остальная доля принадлежит директору Ирине Кузьминой. До июля прошлого года основным бенефициаром «ЕСК-Проект» была Валерия Вайнштейн. Адрес компании совпадает с адресом других активов семьи Вайнштейнов – ФСК «Западный луч» и управляющей компании «Промышленные инвестиции».

Среди компаний, участвовавших в конкурсе, была компания «Синай», которая до июня 2018 года на 100% принадлежала экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, а затем до июля 2020-го – его сыну Александру. Сейчас единственным собственником, согласно базе «СПРАК-Интерфакс», является директор компании Константин Переверзев.

Между тем позавчера Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге удовлетворил иск экоактивистов, признав незаконным постановление законодательного собрания Челябинской области об изменении границ городского бора. Региональный парламент в декабре 2019-го исключил участок площадью 4,2 га, отведенный под строительство хирургического корпуса детской больницы из границ памятника природы и включил в них 54 га поймы реки Миасс и урочища Монахи. Первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что региональные власти обжалуют решение, поскольку считают, что «в случае, если федеральным законодательством не урегулированы какие-то спорные вопросы, это может быть сделано региональным законодательством, в том числе изменением границ». Госпожа Гехт добавила, что область не может упустить шанс стать межрегиональным центром по развитию детского здравоохранения. Проектирование больницы, по ее словам, приостановят до завершения судебных споров.

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