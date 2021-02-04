«Электронмаш» расширит производство электротехники

На севере Петербурга откроется новый производственный комплекс АО «Электронмаш», где компания расширит производство комплектных трансформаторных подстанций. Плановый объем выпуска – 120 единиц в год, полная мощность – 200, сообщили “Ъ-СПб” на предприятии. В будущем оно также планирует развернуть выпуск блочно-модульных инверторных устройств для солнечных и ветряных электростанций, по которым ведет переговоры с датской фирмой Vestas.

Площадь завода составляет 3 тыс. кв. м. Он располагается на участке в 9,4 тыс. кв. м, договор об аренде которого компания подписала с правительством города в конце 2015 года. К текущему моменту вложения проект составили 326 млн рублей, рассказали в «Электронмаше», добавив, что новый комплекс позволит создать около 80 рабочих мест.

Эта площадка – расширение имеющихся мощностей «Электронмаша» в районе промзоны Парнас, где на 10 тыс. кв. м предприятие выпускает электротехническое оборудование, в частности комплектные распределительные устройства (до 3,1 тыс. в год), низковольтные комплектные устройства распределения и управления (до 2,2 тыс.), системы оперативного постоянного тока (до 410), комплектные трансформаторные подстанции (до 120). В штате предприятия — около 250 человек. В системе «СПАРК-Интерфакс» есть данные лишь о двух совладельцах компании – по, 0,42% в ее уставном капитале есть у гендиректора общества Валерия Назарова и Алексея Потапова. Выручка за 2019 год составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль – 11 млн.

Елена Большакова