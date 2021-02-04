В Майкопе судебный пристав подозревается в получении особо крупной взятки

Сотрудник управления ФССП России по Республике Адыгея арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Адыгее. По данным следствия, пристав попросил у жителя Майкопа 1,1 млн руб. за отказ от взыскания исполнительского сбора.

По сданным СУ СКР по Адыгее, в производстве одной из структур республиканского управления ФССП находилось исполнительное производство, в рамках которого был наложен арест на 11 земельных участков, принадлежащих 70-летнему жителю Майкопа. В связи с взысканием долга мужчина должен был уплатить федеральный бюджет исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания, то есть 2,8 млн руб. Сотрудник ФССП встретился с должником и предложил заплатить лично ему 1,1 млн руб., за что он обещал способствовать решению вопроса о неуплате сбора. Должник успел заплатить приставу 675 тыс. руб., после чего тот был задержан.

Анна Перова, Краснодар