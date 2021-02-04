Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 5 февраля

Сильный снег, метель и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде ночью и днем в пятницу, 5 февраля, сообщили в Верхне-Волжском УГМС. В ночь на 6 февраля ожидаются сильные порывы ветра 12-17 м/с, на дорогах – снежные заносы.

В пятницу температура воздуха опустится до -3°С..-8°С, а в ночь на субботу – до -15°С…-20°С. В связи с погодными условиями региональное управление МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций (0,6).

Ранее сообщалось, что из-за грядущих снегопадов в Нижегородском районе ввели режим повышенной готовности для муниципальных и аварийных служб. В других районах города такой режим вводить не стали.

Анастасия Еремина