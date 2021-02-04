Денежные компенсации получили еще 63 ярославских обманутых дольщика

В Ярославской области с начала 2021 года 63 обманутых дольщика получили компенсации за недостроенное жилье, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении отмечается, что фондом защиты прав дольщиков завершен прием заявлений по трем проблемным домам, которые строили компании ООО «Яр групп-строй» и ООО СК «Авдат». В отношении этих застройщиков в настоящее время введены процедуры конкурсного производства. Денежные компенсации будут выделены 89 участникам долевого строительства в этих проблемных домах. Из этого числа обманутых дольщиков 63 уже получили денежные компенсации.

По словам директора регионального департамента строительства Виктора Жучкова, для решения проблем обманутых дольщиков в январе 2021 года в область прибыли представители федерального фонда.

«Они принимали заявления от обманутых дольщиков двух проблемных домов в Кузнечихе и одного в Рыбинске. Всем дольщикам, которые прошли эту процедуру, денежные компенсации поступят на счет в течение трех недель»,– пояснил господин Жучков.

Антон Антонов