В Самарской области будут судить трех бывших высокопоставленных полицейских

Перед судом предстанут экс-начальник управления миграции и бывшие начальник и заместитель начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД России по Самарской области. В зависимости от роли каждого им вменяются преступления по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом в четверг сообщает региональное СУ СК.

«В начале 2020 года начальник управления миграции ГУ МВД России по Самарской области, действуя через посредников – начальника и заместителя начальника ФКУ – попытался получить взятку в виде денежных средств в размере 300 тыс. руб. от гражданина, действующего в ходе оперативного эксперимента»,– говорится в сообщении.

Средства передавались за помощь пятерым иностранцам в выдаче разрешения на временное проживание. Закончить совершение преступления обвиняемые не смогли, так как один из предполагаемых посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Кроме того, 10 февраля минувшего года, по информации правоохранителей, экс-глава ФКУ получил через предполагаемого посредника, в роли которого выступил бывший замначальника учреждения, взятку на сумму 100 тыс. руб. от одного из учредителей неназванного ООО. За эти деньги предполагаемый взяткополучатель должен был помочь с заключением госконтрактов между ФКУ и коммерческой фирмой.

Сделка касалась сдачи металлолома и утилизации высвободившихся государственных регистрационных знаков, а также беспрепятственного исполнения контрактов, установили правоохранители. Также они выяснили, что экс-замглавы ФКУ, в свою очередь, получил от бывшего начальника учреждения часть взятки в 30 тыс. руб. за посредничество.

Помимо прочего, в конце 2019 года экс-глава ФКУ получил через посредника взятку от директора ООО на сумму 400 тыс. руб. за допсоглашение между учреждением и указанной компанией к контракту на услуги по уборке помещений и прилегающих территорий зданий объектов регионального главка. Согласно этому документу, сумма контракта должна была вырасти более чем на 1 млн руб., так как объем оказываемых услуг изменился, решили силовики.

Также, по информации следователей, в 2019 году экс-начальник ФКУ утвердил акт по госконтракту на поставку сухого корма для служебных собак ЦКС регионального главка, включив в него фиктивные сведения о несоответствии физико-химических показателей продукта условиям и требованиям контракта.

Георгий Портнов