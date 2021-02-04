Около 13% работающих жителей Кубани перешли на электронные трудовые книжки

С начала 2020 года более 230 тыс. работающих жителей Кубани перешли на электронные трудовые книжки, отказавшись от бумажных, что составляет около 13% от общего количества (1,8 млн человек). Об этом сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Краснодарскому краю.

В ПФР также напомнили, что с 1 января 2020 года все работники, у которых уже есть трудовая, могли добровольно перейти на электронный формат. У тех, кто устраивается на работу в 2021 году такого выбора нет: сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде. Те, кто подали заявление о ведении трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальнейшем перейти на электронный. Если человек так и не написал заявление, то у него останется бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный формат, не смогут вернуться к бумажному. Выданную на руки бумажную трудовую книжку необходимо хранить дома, как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий трудовой стаж.

Наталья Решетняк