Замначальника ОМВД Уфимского района подозревается в посредничестве при взятке

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего заместителя начальника отдела МВД России по Уфимскому району Андрея Теплова и 58-летнего уфимца Вадима Бахтизина по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе регионального управления СКР, подозреваемый уфимец, узнав, что его знакомый предприниматель является фигурантом уголовного дела по мошенничеству, предложил ему помощь — за 12,5 млн руб. он пообещал договориться с сотрудниками полиции и закрыть уголовное дело. Для этого Вадим Бахтизин вступил в сговор с Андреем Тепловым. Предприниматель согласился и передал злоумышленникам необходимую сумму, сообщили в СКР.

Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками управления ФСБ России по Башкирии.

Оба подозреваемых задержаны.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что ведомство проводит служебную проверку.

Олег Вахитов